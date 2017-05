Predators zwei Schritte vor dem Finale

Nashville geht in Playoff-Duell mit Anaheim 2:1 in Führung

Nashville – Die Nashville Predators kommen dem Finale um den Stanley Cup näher. In der Nacht zu Mittwoch bezwang das Team die Anaheim Ducks mit 2:1 und liegt damit auch in der "best-of-seven"-Serie in der Western Conference mit 2:1 voran.

Die Treffer für die heimstarken Predators, die in den diesjährigen Playoffs noch keine Partie zu Hause verloren haben, erzielten der Schweizer Verteidiger Roman Josi (58.) und Filip Forsberg (44.). Anaheim war durch einen Treffer von Corey Perry (36.) in Führung gegangen, hatte insgesamt aber große Probleme gegen die starke Defensive der Hausherren. (sid, red – 17.5. 2017)

NHL-Conference-Finale (best of seven, 3. Spiel):

Nashville Predators – Anaheim Ducks 2:1 (Stand: 2:1).