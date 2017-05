Curry führt Golden State zu 2:0 gegen Spurs

Star des Titelverteidigers überragte beim 136:100-Erfolg des Titelverteidigers im Playoff-Halbfinale

Los Angeles – Der einmal mehr überragende Stephen Curry hat die Golden State Warriors zum nächsten Erfolg im Playoff-Halbfinale der NBA geführt. Beim deutlichen 136:100 gegen die San Antonio Spurs kam Curry auf 29 Punkte sowie jeweils sieben Vorlagen und Rebounds. Die Warriors führen nach den ersten beiden Heimspielen der best-of-seven-Serie mit 2:0. Spiel drei findet in der Nacht zu Sonntag (MESZ) in San Antonio statt.

Beim Vizemeister aus Oakland kamen neben Curry sechs weitere Spieler auf zweistellige Punktezahlen, dagegen genügten die 22 Zähler von Jonathon Simmons den Spurs nicht, um das Spiel offener zu gestalten. Ohne den verletzten Kawhi Leonard fehlte dem Team aus Texas die Durchsetzungskraft in der Offensive. "Das ist nicht das, was ich erwartet habe", sagte Coach Gregg Popovich. "Ich bin enttäuscht."

Sein Gegenüber Mike Brown, der den jüngst am Rücken operierten Warriors-Cheftrainer Steve Kerr vertritt, lobte insbesondere die Einstellung seines Teams. "Im ersten Spiel waren wir am Anfang nicht heiß genug", sagte er: "Diesmal waren wir von Beginn an präsent."

Brown selbst hatte im Vorfeld des Spiels mit einem anderen Problem zu kämpfen. Auf dem Weg in die Arena wurde er in der von der Polizei eskortierten Warriors-Kolonne angehalten. Die Beamten hatten den 47-Jährigen offensichtlich nicht erkannt und ließen ihn erst verspätet weiterfahren. (sid, 17.5. 2017)