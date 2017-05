Murray in Rom bereits out

Weltranglisten-Erster unterliegt in zweiter Runde Italiener Fognini

Rom – Andy Murray ist beim Masters-1000-Tennisturnier in Rom bereits ausgeschieden. In seinem ersten Match am Dienstagabend musste sich der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger in der zweiten Runde dem Italiener Fabio Fognini (ATP-29.) 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Murray war zuletzt beim Sandplatzturnier in Madrid bereits im Achtelfinale ausgeschieden, nachdem er zuvor im Halbfinale von Barcelona Dominic Thiem unterlegen war. (APA, red, 17.6.2017)