EU und USA sprechen über Laptop-Verbot auf Flügen

Bei einem Verbot wären 3.250 Flüge pro Woche betroffen

Die EU und die USA führen am Mittwoch Gespräche über ein von Washington erwogenes Laptop-Verbot auf Flügen in die Vereinigten Staaten. Konkret geht es darum, dass dann Laptops, Tablet-Computer, E-Book-Reader oder Kameras nicht mehr als Handgepäck mitgeführt werden dürfen. Medizinische Geräte bleiben an Bord erlaubt. In Brüssel kommen dazu am Nachmittag hochrangige Vertreter des US-Heimatschutzministeriums und der EU-Kommission zusammen.

Sicherheitsbedenken

Schon seit März dürfen Laptops und größere elektronische Geräte auf Flügen von acht muslimischen Ländern in die USA nicht mehr in die Kabine mitgenommen werden. Grund ist die Befürchtung, dass in ihnen Sprengsätze versteckt werden könnten.

Ausweitung auf Direktflüge aus Europa

US-Heimatschutzminister John Kelly zieht nun eine Ausweitung auf Direktflüge aus Europa in Betracht. Bei einem Verbot für die gesamte EU wären laut dem Flughafenbetreiber-Verband ACI Europe mehr als 3.250 Flüge pro Woche in die USA betroffen. (APA, 17.5.2017)