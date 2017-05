Verhaftungen vor Treffen Erdogan-Trump

Kontroverse um US-Unterstützung für Kurdenmiliz YPG

Washington – Für ein Treffen zwischen den Staatschefs zweier verbündeter Staaten, die gemeinsam in der Nato sind, gingen die Erwartungen weit auseinander. US-Präsident Donald Trump hat seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan einerseits Rückhalt zugesichert. Man unterstütze die türkische Regierung bei ihrem Kampf gegen Terrororganisationen wie dem IS und der PKK, sagte Trump am Dienstag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Erdogan.

Andererseits sind viele Themen zwischen den USA und der Türkei umstritten – das zeigte sich auch während des Staatsbesuchs. Erdogan kritisierte bei dieser Gelegenheit die Unterstützung des US-Militärs für die syrischen Kurden. Das Treffen wurde überlagert von der Entscheidung Washingtons, die kurdischen Volksschutzeinheiten YPG mit Waffen ausrüsten zu wollen. Die Türkei sieht in der Miliz einen Ableger der PKK und bekämpft sie deshalb – für die USA ist die YPG dagegen Partner im Antiterrorkampf. Trump ging bei dem Auftritt am Dienstag nicht auf das Thema ein. Er sagte lediglich, dass man gemeinsam das Interesse verfolge, den Bürgerkrieg zu beenden.

Zu Hause in der Türkei rollt derweil die Verhaftungswelle weiter. Mehr als 85 Mitarbeiter der Ministerien für Energie und Bildung sind am Dienstag festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, Verbindungen zum Gülen-Netzwerk zu haben.

Insgesamt sind seit dem Putschversuch mehr als 50.000 Menschen festgenommen worden. Erdogan wünscht die Auslieferung des Predigers Gülen, der seit Jahren in den USA im Exil lebt. Ankara macht ihn für den Putschversuch vom Juli verantwortlich. (dpa, 17.5.2017)