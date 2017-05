Niederländer Dumoulin neuer Giro-Spitzenreiter

Nach Sieg im Einzelzeitfahren – Quintana nun 2:23 Minuten zurück – Preidler Etappen-14.

Montefalco – Der Niederländer Tom Dumoulin hat am Dienstag mit dem Sieg im Einzelzeitfahren der 10. Etappe des Giro d'Italia auch die Gesamtführung übernommen. Der 26-jährige Teamkollege des Steirers Georg Preidler löste den Kolumbianer Nairo Quintana an der Spitze ab, der auf den 39,8 Kilometern von Foligno nach Montefalco 2:53 Minuten einbüßte (23. Platz) und als Zweiter nun 2:23 Minuten zurückliegt.

Auf die Fahrer des Sunweb-Teams von Dumoulin und damit auch auf Preidler wartet nun viel Arbeit, schon am Mittwoch folgt ab Florenz eine schwierige 161-km-Etappe. Einer der wichtigsten Helfer Dumoulins in den Bergen, der Niederländer Wilco Kelderman, war am Sonntag nach einem Fingerbruch ausgeschieden. In der Prüfung gegen die Uhr in Umbien war der Olympia-Zweite von Rio eine Klasse für sich. Er gewann 49 Sekunden vor dem Briten Geraint Thomas – ebenfalls ein Sturzopfer am Sonntag – und 56 vor den Luxemburger Bob Jungels.

Dumoulin sicherte sich gegenüber den von Quintana angeführten Kletter-Spezialisten ein respektables Guthaben von rund zweieinhalb Minuten und mehr. Vorjahrssieger Vincenzo Nibali (Italien) ist mit 2:47 Minuten Rückstand Fünfter hinter Bauke Mollema (Niederlande/2:38) und Thibaut Pinot (Frankreich/2:40).

Ex-ÖRV-Meister Preidler präsentierte sich stark und landete als Bester des Österreicher-Quintetts mit 2:27 Minuten Rückstand an der 14. Stelle. Felix Großschartner (CCC(+2:56) klassierte sich knapp hinter Quintana. Patrick Konrad büßte 5:31 Minuten ein (67.), behielt als bestplatzierter Österreicher aber den 31. Platz (+20:15 Min.) in der Gesamtwertung. Der Bora-Profi ist wie Großschartner eventuell schon am Mittwoch ein Kandidat für eine Ausreißergruppe. (APA, 16.5.2017)

Giro d'Italia, 10. Etappe, Einzelzeitfahren Foligno – Montefalco (39,8 km), Dienstag

1. Tom Dumoulin (NED) Sunweb 50:37 Min.

2. Geraint Thomas (GBR) Sky +0:49 Min.

3. Bob Jungels (LUX) Quick-Step 0:56

4. Luis Leon Sanchez (ESP) Astana 1:40

5. Wasil Kirijenka (BLR) Sky 2:00

6. Vincenzo Nibali (ITA) 2:07

7. Maxime Montfort (BEL) Lotto 2:13

8. Jan Tratnik (SLO) CCC 2:13

9. Jos van Emden (NED) LottoNL 2:15

10. Andrey Amador (CRC) Movistar 2:16

Weiters:

14. Georg Preidler (AUT) Sunweb 2:27

19. Thibaut Pinot (FRA) FDJ 2:42

23. Nairo Quintana (COL) Movistar 2:53

26. Felix Großschartner (AUT) CCC 2:56

67. Patrick Konrad (AUT) Bora 5:31

140. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora 7:51

155. Gregor Mühlberger (AUT) Bora 8:17



Gesamtwertung:

1. Dumoulin 42:57:16 Std.

2. Quintana +2:23 Min.

3. Mollema 2:38

4. Pinot 2:40

5. Nibali 2:47

6. Jungels 3:56

7. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R 4:05

8. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha 4:17

9. Amador 4:39

10. Steven Kruiswijk (NED) LottoNL 5:19

11. Thomas 5:33

Weiters:

46. Preidler 34:18

72. Mühlberger 45:09

82. Großschartner 52:44

91. Pöstlberger 1:00:28 Std.