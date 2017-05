Faszination Pflanze – Sozialarbeit gegen Extremismus – Master Nachhaltige Entwicklung

Faszination Pflanze: Anlässlich des internationalen "Fascination of Plants Day" lädt das Gregor- Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie der ÖAW zusammen mit dem Vienna Open Lab am 18. und 22. Mai ans Vienna Bio Center, wo Interessierte gemeinsam mit Forschern drauflos experimentieren können. Am 22. Mai findet außerdem ab 18.30 Uhr die "GMI Movie Night" statt.

Sozialarbeit gegen Extremismus: Unter dem Titel "Extrem ist kein Muss. Politische Bildung und Soziale Arbeit" findet am 18. Mai an der FH St. Pölten der 3. Social Work Science Day statt. In Workshops und Vorträgen wird unter anderem diskutiert, was Soziale Arbeit bei der Prävention von Extremismus leisten kann.

Master Nachhaltige Entwicklung: Im Herbst 2017 startet an der Uni Wien das neue internationale Masterprogramm "Global Political Economy of Sustainable Development". Der interdisziplinäre Lehrgang wird in drei Semestern Vollzeit bzw. in fünf Semestern berufsbegleitend in Kooperation mit der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung und der United Nations Industrial Development Organization angeboten. Die Anmeldefrist läuft noch bis 31. Mai.

Infos und Anmeldung unter: www.postgraduatecenter.at/sustainable-development

(17.5.2017)