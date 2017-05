Parteien fixieren 15. Oktober als Wahltermin

Eurofighter-Ausschuss tagt bis Mitte Juli – Justizminister Wolfgang Brandstetter wird am Mittwoch als Vizekanzler angelobt

Wien – Alle Parlamentsparteien haben sich am Dienstag auf den 15. Oktober als Termin für die vorgezogene Nationalratswahl geeinigt. Die Oppositionsparteien werden voraussichtlich am Mittwoch im Plenum den Neuwahlantrag einbringen. Formal ist noch zu klären, wann genau der Beschluss fallen soll, eventuell in einer Sondersitzung. Denn der Eurofighter-Untersuchungsausschuss soll bis 12. Juli arbeiten.

Es herrsche zwischen allen Parteien Übereinkunft, dass der U-Ausschuss noch bis inklusive 12. Juli Zeugen befragen können soll, berichtete Kanzler Christian Kern (SPÖ) nach der Sitzung. Bis dahin werden zusätzliche Sitzungstermine für den Ausschuss eingeschoben, die noch verhandelt werden.

Brandstetter wird Vizekanzler, Mahrer Wirtschaftsminister

Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) wird am Mittwoch in der Hofburg als neuer Vizekanzler angelobt. Zugleich wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen ÖVP-Regierungskoordinator Harald Mahrer zum neuen Wirtschaftsminister ernennen, hieß es am Dienstag aus der Präsidentschaftskanzlei.

Kanzler Kern hatte bei der Nationalratssitzung am Dienstag angekündigt, sich freie Mehrheiten im Parlament suchen zu wollen, wenn nicht der neue ÖVP-Chef Sebastian Kurz das Amt des Vizekanzlers übernimmt. Kurz selbst blieb dabei: Er wolle im Parlament nicht gegen die SPÖ stimmen.

Für Verwirrung sorgte, dass die SPÖ im Parlament dennoch einem Fristsetzungsantrag der Grünen für eine Abstimmung zur Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare nicht zustimmte. (APA, red, 16.5.2017)