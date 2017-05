USA nach 5:3 gegen Russland Gruppensieger

Schweiz nach 3:1 gegen Tschechien Gruppen-Zweiter hinter Kanada – Tre Kronor feiert im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei einen 4:2-Erfolg

Paris/Köln – Die USA haben sich bei der Eishockey-WM am Dienstag mit einem 5:3-Erfolg über Russland in Köln den ersten Platz in der Vorrundengruppe A gesichert. Mit sechs Siegen und einer Niederlage haben die USA einen Punkt mehr auf dem Konto als der Rekord-Champion. Sie treffen im Viertelfinale auf den Vierten der Gruppe B, der erst nach den Abendpartien feststand (20.15 Uhr).

In Gruppe B schloss die Schweiz dank eines 3:1 gegen Tschechien in Paris auf dem zweiten Rang hinter Titelverteidiger Kanada ab. Die Eidgenossen messen sich in der Runde der letzten acht am Donnerstag erneut in Paris mit Schweden.

Die USA hatten ihr erstes WM-Match gegen Deutschland verloren, gaben in der Folge aber keinen Punkt mehr ab. Mit einem starken Mitteldrittel (3:2) glichen die Amerikaner gegen Russland den Rückstand aus. Im Schlussabschnitt schoss Anders Lee die USA in Überzahl erstmals in Führung (53.), Brock Nelson setzte 22 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor den Schlusspunkt.

Schweden hat in Köln im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei einen 4:2-Erfolg gefeiert. Die Skandinavier können den zweiten Platz in Gruppe A hinter Russland aber noch an das US-Team verlieren, das am Nachmittag gegen die Russen spielte. In der Partie Deutschland gegen Lettland ging es am Abend direkt noch um den letzten offenen Viertelfinalplatz.

In Gruppe B setzte sich in einem bereits unbedeutenden Spiel in Paris Weißrussland 4:3 gegen Norwegen durch. Fix unter den letzten acht stehen bereits Kanada, Tschechien, Schweiz und Finnland, die im Laufe des Tages zu ihren letzten Gruppenauftritten kamen und um bessere Rankings kämpften. Die zwei Absteiger sind Italien und Slowenien. (APA; 16.5.2017)