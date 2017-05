Siege für Schweden und Weißrussland

Tre Kronor feiert im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei einen 4:2-Erfolg

Paris/Köln – Schweden hat am Dienstag bei der Eishockey-WM in Köln im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei einen 4:2-Erfolg gefeiert. Die Skandinavier können den zweiten Platz in Gruppe A hinter Russland aber noch an das US-Team verlieren, das am Nachmittag gegen die Russen spielte. In der Partie Deutschland gegen Lettland ging es am Abend direkt noch um den letzten offenen Viertelfinalplatz.

In Gruppe B setzte sich in einem bereits unbedeutenden Spiel in Paris Weißrussland 4:3 gegen Norwegen durch. Fix unter den letzten acht stehen bereits Kanada, Tschechien, Schweiz und Finnland, die im Laufe des Tages zu ihren letzten Gruppenauftritten kamen und um bessere Rankings kämpften. Die zwei Absteiger sind Italien und Slowenien. (APA; 16.5.2017)