Grain Bowls: Bunte, gesunde Salatschüsseln

Diesmal gibt es zur Abwechslung etwas Gesünderes in der USA-EssBar: eine Grain Bowl.

Derzeit schießen Lokale bzw. Restaurantketten wie Dig Inn, SweetGreen oder Verts, die "Bowls" anbieten, hier wie Schwammerl aus dem Boden. Die Kunden wählen bei diesem Konzept Salate oder Salatschüsseln auf Getreidebasis im Kantinenstil ganz nach individuellen Vorlieben aus. Beim Bestellen wählen Kunden zuerst die Basis – brauner Reis, Couscous, Bulgur, Farro, Hirse oder Ähnliches. Danach wird über die Toppings entschieden, die überwiegend aus vegetarischen und veganen Optionen bestehen.



Hin und wieder findet sich ein Pulled Pork oder ein Grilled Chicken zur Auswahl. Die folgenden Rezepte sind als beliebig erweiterbare Empfehlung gedacht. Bitte je nach Vorliebe abwandeln, erweitern oder weglassen. Drei Toppings und eine Sauce auf einer Getreidebasis ergeben bereits eine sehr ausgewogene Bowl.

Quick Pickles

Die eingelegten Karotten und Zwiebeln sind "quick pickles" und daher nur begrenzt haltbar – rund einige Wochen. Sie schmecken am besten, wenn sie am Vortag zubereitet werden, sind aber bereits einige Stunden nach dem Ansetzen essfertig. Und nachdem bestimmt etwas übrig bleibt: Die Pickles passen nicht nur für diese Art Rezept wunderbar, sondern machen sich auch hervorragend in Salaten, auf Tacos, in einem Sandwich oder auf einem belegten Brot.

Den Tofu bitte unbedingt ½ Stunde entwässern lassen, damit er die Marinade besser aufnehmen kann. Die Bowls können entweder kalt oder warm gegessen werden.

Für 3 Bowls

Reihenfolge der Zubereitung: