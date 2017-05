Junuzovic gibt weiterhin den Werder-Kapitän

Österreicher übernimmt die Schleife vom scheidenden Clemens Fritz

Bremen – Zlatko Junuzovic soll bei Werder Bremen eine noch wichtigere Rolle spielen. Der 29-Jährige wird die Bremer in der neuen Saison als Kapitän anführen, kündigte Trainer Alexander Nouri am Dienstag an. Junuzovic tritt damit die Nachfolge von Clemens Fritz an, der seine Karriere zu Saisonschluss beendet.

Schon in den vergangenen Wochen hatte Junuzovic die Rolle als Kapitän übernommen, da Fritz verletzt gefehlt hatte. (APA, 16.5.2017)