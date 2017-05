Norwegen: Kreuzfahrtstopps zur Mitternachtssonne

Zahlreiche Kreuzfahrtunternehmen bieten Seereisen nach Skandinavien an. Auf den meisten Kreuzfahrten während der Mitternachtssonne in den Norden werden Stopps in Norwegen eingelegt

Die Natur in einem anderen Licht sehen: In der Nacht eine Fahrradtour unternehmen, wandern oder Kanu fahren — während der Mitternachtssonne ist dies im Norden Norwegens über 70 Tage lang möglich. Denn von Mitte Mai bis Ende Juli geht die Sonne dort nicht unter, was Reisen nach Norwegen für viele Urlauber besonders reizvoll macht.

Zahlreiche Kreuzfahrtunternehmen bieten daher Seereisen nach Skandinavien an. Auf den meisten Kreuzfahrten während der Mitternachtssonne in den Norden werden Stopps in Norwegen eingelegt.

Hier drei Highlights:



1. Nordkap

Jahrhundertelang bedeutete eine Reise zum Nordkap ein großes Abenteuer. Der erste Tourist, der italienische Priester Francesco Negri, erreichte das Nordkap Plateau im Jahre 1664. Mittlerweile besuchen rund 200.000 Touristen die Attraktion im hohen Norden, um während der Sommermonate die Mitternachts-sonne zu sehen. Das Schieferplateau liegt 307 Meter über dem Meeresspiegel und befindet sich auf der norwegischen Insel Magerøya rund 500 Kilometer nördlich des Polarkreises.

foto: getty images/istockphoto/zencreation Nordkap

Historische Ausstellungen, ein Restaurant, eine ökumenische Kapelle, Souvenirläden und ein Postamt sind in der Nordkaphalle zu finden. Dieses kostenpflichtige Informationszentrum ist im Sommer bis 1 Uhr nachts geöffnet. Besonders begehrt ist das abgestempelte Nordkapdiplom, das im Postamt vergeben wird. Die Gegend erkunden die Besucher zum Beispiel bei einer Wanderung zur Landzunge Knivskejellodden, die vier Kilometer westlich des Nordkaps liegt, oder bei einer Bootstour.

2. Hammerfest

Der sich selbst als nördlichste Stadt der Welt bezeichnende Ort Hammerfest wird von vielen Kreuzfahrtschiffen auf dem Weg zum Nordkap angefahren. Hammerfest, das rund 10.000 Einwohner hat, gilt auch als Tor zur Barentssee. Einen guten Überblick über die Stadt bekommen Touristen vom Mount Salen, der über einen Zick-Zack-Weg in zehn Minuten vom Stadtzentrum erreichbar ist und auf 80 Metern liegt. Während Besucher von dort aus die Mitternachtssonne genießen, blicken sie auch auf die Meerenge Sørøysundet sowie über die Inseln Håja, Hjelmen und Sørøya.

foto: getty images/istockphoto/rogeluft Hammerfest

Für Kulturinteressierte bietet sich ein Abstecher in die Galerie des Ehepaars Eva und Knut Arnesen an. Im Jahr 1997 hatte die Malerin die Ehre, das Diplom des Friedensnobelpreises zu illustrieren, das zusammen mit der Medaille verliehen wird. Außerdem wirkte sie an der Dekoration lokaler Einrichtungen, wie der Kirche von Hammerfest, mit.

Ein ganz besonderes Souvenir erhalten Urlauber in Isbjørnklubben, dem Eisbärclub, der ein Museum zur Geschichte Hammerfests betreibt. Nach einer einmaligen Spende ist jeder Besucher Mitglied auf Lebenszeit, hat freien Eintritt in das Museum und erhält ein Zertifikat.

3. Tromsø

Die größte Stadt Nordnorwegens liegt umgeben von Bergen und Fjorden etwa 350 Kilometer nördlich des Polarkreises. Viele Polarexpeditionen starteten Anfang des 20.Jahrhunderts von Tromsø, das während des Zweiten Weltkrieges kurzzeitig als Hauptstadt Norwegens fungierte.

foto: getty images/istockphoto/tomassereda Tromsø

Bei ihrem Aufenthalt in Tromsø, das auch als Hauptstadt der Robbenjagd in Nord-Norwegen galt, sollten sich die Besucher die MS Polstjerna anschauen. Das am besten erhaltene Fangschiff zur Robbenjagd in Norwegen wurde 1949 gebaut und befindet sich nun in einem Glasbau neben dem Polarmuseum. Es wurde in 33 Jagdsaisonen eingesetzt und brachte rund 97.000 Robben nach Tromsø.

Die beste Aussicht über die Stadt bietet der Berg Storsteinen, der mit einer Seilbahn gut erreichbar ist. Mit den Gondeln "Robbe" und"Eisbär" gelangen Besucher innerhalb von vier Minuten zur Aussichtsplattform, die im Sommer bis 1 Uhr nachts angefahren wird — perfekt, um bis zum Ablegen des Schiffes die Sonne über Tromsø zu sehen. (red, 19.5.2017)