"Twin Peaks 3": Wer wieder dabei ist

Am 21. Mai startet die dritte Staffel, ein Großteil der Originalbesetzung ist an Bord

Wien – Das Warten hat bald ein Ende: Am 21. Mai startet die dritte Staffel von "Twin Peaks" – in den USA auf Showtime, hierzulande auf mobilen Diensten von Sky.

27 Jahre nach der Erstausstrahlung geht Agent Dale Cooper wieder Mörderjagd in der US-Kleinstadt an der amerikanischen Westküste mit den außergewöhnlichen Douglastannen. Nach jahrelangem Ringen ließen sich David Lynch und Mark Frost zur Neuauflage überreden, über den Inhalt ist nichts bekannt, nur soviel, dass ein Großteil der Originalbesetzung wieder mit an Bord ist. Im Detail:

Mädchen Amick – Shelly Johnson

Dana Ashbrook – Bobby Briggs

Phoebe Augustine – Ronette Pulaski

Richard Beymer – Ben Horne

Catherine E Coulson – The Log Lady

Julee Cruise – Sängerin im Roadhouse

Jan D’Arcy – Sylvia Horne

David Duchovny – Denise/Dennis Bryson

Sherilyn Fenn – Audrey Horne

Miguel Ferrer – Albert Rosenfield

Warren Frost – Doctor William Hayward

Harry Goaz – Deputy Andy Brennan

Andrea Hays – Heidi

Gary Hershberger – Mike Nelson

Michael Horse – Deputy Tommy ‘Hawk’ Hill

David Patrick Kelly – Jerry Horne

Sheryl Lee – Laura Palmer/Maddy Ferguson

Peggy Lipton – Norma Jennings

Bellina Martin Logan – Louie ‘Birdsong’ Budway

David Lynch – Gordon Cole

Kyle MacLachlan – Special Agent Dale Cooper

James Marshall – James Hurley

Everett McGill – ‘Big’ Ed Hurley

Walter Olkewicz – Jacques Renault

Kimmy Robertson – Lucy Moran

Wendy Robie – Nadine Hurley

Marv Rosand – Cook at the Double R Diner

Carlton Lee Russell – Jumping Man

Harry Dean Stanton – Carl Rodd

Charlotte Stewart – Betty Briggs

Al Strobel – Philip Gerard/ ‘Mike’ The One-Armed Man

Carel Struycken – The Giant

Russ Tamblyn – Dr Lawrence Jacoby

Ray Wise – Leland Palmer

Alicia Witt – Gersten Hayward

Grace Zabriskie – Sarah Palmer. (red, 16.5.2017)