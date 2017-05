Jamie Oliver eröffnet erstes Lokal in Wien

In der Wiener Innenstadt soll schon bald "Jamie`s Italian" eröffnen

Der britische Starkoch und Unternehmer Jamie Oliver eröffnete gerade erst "Jamie`s Deli" am Wiener Flughafen (zwei weitere Restaurants am Airport sollen folgen). Nun will er in der Wiener Innenstadt mit seinem Restaurant "Jamie`s Italian" ebenfalls sesshaft werden, wie Falstaff berichtet.

Kurzes Gastspiel



Die Location, die dafür vorgesehen sein soll, wurde vor kurzem erst von der Gastro-Familie Huth als "Eatalico" am Dr. Karl Lueger Platz eröffnet. Das italienische Lokal, das auch eine Zweigstelle in der Praterstraße hat, schloss aber nach kurzer Zeit wieder.

"Jamie`s Italian" soll Ende August am Flughafen eröffnen. Für die Location in der Innenstadt gibt es noch keinen Eröffnungstermin. (red, 16.5.2017)

