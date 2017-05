Microsoft entwickelt Echtzeittool für UN-Einsätze

"Rights View" analysiert in Echtzeit Informationen zur Lage in bestimmten Ländern und hilft so, Einsätze besser planen zu können

Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf will mit dem US-Softwarekonzern Microsoft Krisen besser analysieren und schneller reagieren können. Die US-Firma unterstütze die Arbeit in den kommenden fünf Jahren mit fünf Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro), teilte das Büro am Dienstag mit. Das sei die umfangreichste Kooperation, die je mit einer Privatfirma eingegangen wurde.

Frühwarnsystem

Unter anderem entwickelt Microsoft die Plattform "Rights View". Sie analysiert in Echtzeit große Mengen an Informationen aus zahlreichen Quellen zur Lage in bestimmten Ländern. Für UN-Mitarbeiter ist das ein Frühwarnsystem, und sie können Einsätze und Ressourcen besser planen. Das Unternehmen will auch die Förderung der Menschenrechte weltweit mit Kampagnen unterstützen.

"Technologie kann Menschenrechtsprobleme lösen helfen oder sie unterlaufen. Ich hoffe, dies ist ein Anstoß zu einer viel breiteren Bewegung, die den Privatsektor anregt, für Menschenrechte einzustehen", sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein. "Als globales Unternehmen sehen wir die Probleme in der Welt, und wir haben die Verantwortung, sie zu lösen", sagte der Präsident von Microsoft, Brad Smith. (APA, 16.5.2017)