Regisseur und Autor Bernd Fischerauer gestorben

Am Theater und für das Fernsehen tätig

Graz/München – Der Regisseur und Autor Bernd Fischerauer ("Regina auf den Stufen", "Der Salzbaron", "Die Wiesingers") ist im Alter von 74 Jahren in München gestorben. Der gebürtige Österreicher sei in der Nacht auf Montag seiner Krebserkrankung erlegen, sagte eine Sprecherin des Verlags Picus, in dem 2016 Fischerauers Buch "Burli" erschienen ist.

Fischerauer war mit der Schauspielerin Rita Russek ("Wilsberg") verheiratet. Er wurde am 11. März 1943 in Graz geboren und inszenierte unter anderem die Grazer Erstaufführung von Wolfgang Bauers "Magic Afternoon" sowie am Wiener Volkstheater, wo er unter anderem bei Werken von Peter Turrini und ebenfalls Wolfgang Bauer Regie führte. Unter anderem war Fischerauer für seine Inszenierung von Bauers "Change" 1970 beim Berliner Theatertreffen eingeladen.

Ab Mitte der 1970er-Jahre arbeitete Fischerauer auch für das Fernsehen. Viele seiner Arbeiten befassten sich mit zeitgeschichtlichen Themen, so etwa der 2013 gedrehte Fernsehfilm "Frei", in dem es um die Flucht eines ehemaligen SS-Führers nach Südamerika geht. (APA, 16.5.2017)