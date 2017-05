Wohin in der Wachau?

Was muss man unbedingt erleben, anschauen, probieren? Lassen Sie uns an Ihren Reiseerfahrungen teilhaben

Denkt man an die Wachau, erinnert man sich an die verkitschten Heimatfilme vergangener Jahrzehnte. Da wäre zum Beispiel das Mariandl, aus dem Wachauerlandl. Doch die reale Wachau kann sich sehen lassen. Das pittoreske Donautal, eine knappe Stunde von Wien entfernt, trägt nicht ohne Grund den Status eines Unesco-Weltkulturerbes.

fritz51263 Und jetzt alle: "Mariandl, -andl, -andl ..."

Wachau, Wachau, du Träumerin ...

Zwischen Krems am linken und Melk am rechten Donauufer erstreckt sich auf nur 30 Kilometern Länge die Landschaft, die seit jeher vom Obst- und Weinbau geprägt ist. Umkränzt von den Hügeln des Waldviertels im Norden und des Dunkelsteinerwaldes im Süden bietet die Gegend trotz der vergleichsweise kleinen Fläche reichlich Abwechslung und zahllose Ausflugsoptionen.

Die Region bietet sich etwa für wunderschöne Radtouren entlang der Donau und durch die Weinberge an – wobei man sich die Überfahrt auf der Rollfähre nicht entgehen lassen sollte. Der Wachauer Welterbesteig lädt zum Wandern ein – dabei kommt man an kleinen Ortschaften, alten Kirchen und Burgruinen vorbei, die unbedingt erkundet werden wollen. Im Sommer gilt es, den am besten gelegenen Kiesstrand an der Donau zu entdecken. Wen es eher wegen der kulinarischen Genüsse in die Gegend verschlagen hat, der wird bei einem Wachauer Heurigenbesuch sicherlich nicht enttäuscht werden. Und es kann auch einfach wunderbar entschleunigend sein, der gestressten Seele beim Betrachten der stetig dahinfließenden Donauwellen eine kleine Auszeit zu können.

