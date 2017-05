Quiz: "Twin Peaks" – Was wissen Sie über die Kultserie?

Der Mord an Laura Palmer, die Black Lodge und verdammt guter Kaffee – testen Sie Ihr Wissen über die Mystery-Serie

Agent Dale Cooper schlägt in Trance seinen Kopf gegen den Spiegel, mit blutverschmiertem Gesicht wiederholt er die Worte "How's Annie?" Die letzte Szene von "Twin Peaks" lässt die Hauptfigur, gespielt von Kyle MacLachlan, in einem ungewissen Zustand zurück: besessen vom bösen Geist Bob. Aber auch die Schicksale anderer Charaktere aus dem mysteriösen Ort blieben mit dem – damaligen – Serienfinale unklar: Verschwunden in einem multidimensionalen Ort, der Black Lodge, oder eingekerkert in einer Bank, in der eine Bombe detonierte.

Rückkehr in die Black Lodge

25 Jahre später wollen die Macher der Serie, Regisseur David Lynch und Autor Mark Frost, die Cliffhanger von 1991 auflösen und die Fans der Kultserie ab 21. Mai für 18 Folgen zurück in das Örtchen Twin Peaks locken.

Die Black Lodge, böse Geister, seltsame Bewohner und verdammt guter Kaffee – "Twin Peaks" war ein Meilenstein der Fernsehgeschichte. Mit dem Mord an Laura Palmer entspann sich in dem kleinen, amerikanischen Örtchen ein vielschichtiges Drama aus Intrigen, Mord, Sex und übernatürlichen Ereignissen.

Testen Sie Ihr Wissen!

Was wissen Sie noch von der Kultserie "Twin Peaks"? Wie haben Sie "Twin Peaks" damals erlebt, an welche Szenen erinnern Sie sich noch? Was erwarten Sie von der neuen Staffel?Testen Sie Ihr Wissen im Quiz, und posten Sie, wie gut Sie abgeschnitten haben! Aber Achtung, sollten Sie die Serie noch immer nicht gesehen haben, dann rechnen Sie mit Spoilern ;-) (rec, 19.5.2017)