Afghanische Pilotin: Im Kleinflugzeug für Frauen um die Welt

Shaesta Waiz will allein in Kleinflugzeug die Welt umrunden und will so anderen Frauen Mut machen

Kabul/Montreal – Eine junge afghanische Pilotin will mit einem Kleinflugzeug die Welt umrunden und damit ein Zeichen für andere Frauen setzen. Die 29-jährige Shaesta Waiz, die am Montag einen Zwischenstopp im kanadischen Montreal machte, will insgesamt eine Strecke von rund 25.800 Kilometern in ihrer Beechcraft Bonanza A36 zurücklegen und 30 Zwischenstopps in 18 Ländern auf allen fünf Kontinenten einlegen.

Unter anderem will Waiz Spanien, Ägypten, Katar, Indien, Indonesien, Singapur und Australien anfliegen. Mitte August will sie wieder zurück in Florida sein, wo sie am Samstag gestartet war. Mit ihrem Leichtflugzeug kann sie auf bis zu 320 Stundenkilometer beschleunigen. Wenn ihr Vorhaben klappt, wäre sie die jüngste Pilotin, die einmal um die Welt geflogen ist.

"Wenn ich es kann, können es alle"

Waiz wurde in einem Flüchtlingslager in Afghanistan geboren, bevor ihre Familie 1987 in die USA auswanderte. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Fliegen und machte ihren Pilotenschein – als jüngste Pilotin der zivilen Luftfahrt aus Afghanistan. "Wichtig ist, Deine Leidenschaft zu finden, und danach zu streben", sagte Waiz.

"Jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug steige, frage ich mich, wie ein Mädchen mit meiner Geschichte so viel Glück haben konnte", erklärt Waiz auf ihrer Website "Dreams Soar", was sie antreibt. "Wenn ich es kann, können es alle."

Unterstützt wird ihr Projekt von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) mit Sitz in Montreal. Bei jedem Stopover von Waiz organisiert die ICAO mit ihren Partnerorganisationen Veranstaltungen, bei denen Kinder ermutigt werden sollen, sich den Naturwissenschaften, der Technologie oder der Mathematik zuzuwenden. (APA, 16.5.2017)