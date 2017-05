Rückseite aus Glas: Neue iPhone 8-Bilder aufgetaucht

Dabei handelt es sich um Renderings, die mit Informationen aus Apple-Zuliefererkreisen erstellt wurden

Die Technikseite Engadget hat neue Renderings des mit Spannung erwarteten iPhone 8 veröffentlicht. Die Bilder wurden anhand von Informationen von Apple-Zulieferern erstellt. Sie verraten einige Neuigkeiten: So sollen sich künftig etwa Mikrofon und Blitz im sogenannten "Camera Bump" befinden – also in jener Erhebung auf der Hülle, in der die Kamera montiert ist.

iPhone 8 renders point to glass back and wireless charging https://t.co/UJcmWxPavq pic.twitter.com/CRZyRQ2iQx — Engadget (@engadget) May 15, 2017

Drahtloses Aufladen

Außerdem soll die Rückseite des iPhone 8 offensichtlich aus Glas bestehen. Damit soll drahtloses Aufladen ermöglicht werden. Darauf deutet auch eine Spule an der Unterseite des Geräts hin. Die Bilder, die Engadget publiziert hat, sollen das kleinere iPhone 8 zeigen. Damit ist wahrscheinlich, dass beide Modelle über eine duale Kamera verfügen sollen. Bis zum offiziellen Präsentationstermin, der im Herbst stattfinden soll, ist allerdings keine Sicherheit über derartige Infos gegeben. (red, 16.5.2017)