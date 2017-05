"Big Bang Theory"-Star Jim Parsons heiratete seinen Freund

Als Serienfigur "Sheldon Cooper" bekannt gewordener Schauspieler ist seit 14 Jahren mit Todd Spiewak liiert

New York – Es war keine Big-Bang-Überraschung: Bereits 14 Jahre sind Schauspieler Jim Parsons und der Grafikdesigner Todd Spiewak ein Paar. Nun hat der als Sheldon Cooper in der Sitcom "The Big Bang Theory" bekannt gewordene US-Schauspieler seinen langjährigen Partner geheiratet, wie sein Sprecher am Sonntag mehreren US-Medien bestätigt hat. Die Trauung fand demnach am Samstag in New York statt.

2014 war eine Hochzeit für den heute 44-jährigen Prominenten noch kein Thema gewesen. "Ich bin noch nicht begeistert genug dafür", hatte er damals gesagt.

Der TV-Star, der laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" der derzeit bestbezahlte Serienschauspieler in den USA ist, spielt seit zehn Jahren in der Sitcom den hochbegabten Physiker Sheldon Cooper. (APA/red, 15.5.2017)