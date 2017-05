Die TV- und Radiotipps für Dienstag, 16. Mai

Studium – Zukunft auf Pump?, Das Lidl-Imperium, Die Magie der Wüste, Thema, Wish I Was Here und Benno Ohnesorg – Sein Tod und unser Leben

18.30 MAGAZIN

Konkret: Smartmeter – was auf Konsumenten zukommt Die Ausrollung der Smartmeter, der sogenannten intelligenten Messzähler, läuft. Mindestens 95 Prozent der Haushalte sollen einen solchen bis 2019 installiert haben. Was bedeutet das künftig für die Stromkosten? Bis 18.51, ORF 2

19.45 REPORTAGE

Re: #FreeDeniz Ilkay Yücel kämpft für ihren Bruder Deniz. Der Journalist der deutschen Welt ist in der Türkei inhaftiert. Ihm wird Terrorpropaganda vorgeworfen. Bis 20.15, Arte

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky sind Globalisierungskritiker Jean Ziegler, Schriftstellerin Anna Kim, Bestsellerautor Andreas Salcher und Altabt Burkhard Ellegast. Bis 21.10, ORF 3

20.15 GESCHÄFT MIT DER BILDUNG

Studium – Zukunft auf Pump? Wenn Bildung zur Ware wird, müssen nicht wenige teils sehr tief in die Tasche greifen. In Schanghai, New York, Paris und Berlin steigen Universitäten in den globalen Wettbewerb ein und werden zu Großunternehmen. Das Resultat sind viele junge Menschen mit hohen Schulden. Bis 21.40, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Das Lidl-Imperium: Der Discounter im Qualitäts-Check Schicke neue Läden, edlere Präsentation und dazu der vertraute Mix aus Billig- und Markenware – das Lidl-Imperium ist längst ein internationaler Großkonzern, schreibt das ZDF. "Beste Produkte in Preis und Leistung" – klingt vollmundig für einen Discounter. Aber wie sieht die Realität aus? Ein Check. Bis 21.00, ZDF

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Amerikas Naturwunder – Die Magie der Wüste (3/8) Im Südosten des US-Bundesstaats Arizona liegt der Saguaro-Nationalpark. Er ist Teil der Sonora-Wüste: Hier herrschen extreme Temperaturen und endlose Dürren. Die felsigen Regionen des Parks sind das Reich der Klapperschlange. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein geht es um: 1) Leichenfund im Schweinestall. 2) Jus-Studenten verhöhnen NS-Opfer. 3) Holocaust-Gedenken: Von Rettern und Geretteten. 4) Begeisterung für die Bühne. Bis 22.00, ORF 2

21.10 JUWEL

Erbe Österreich: Schönbrunn – Quelle der Schönheit Schönbrunn, wo sich Architektur und Park, Natur und Kunst verbinden: Georg Riha nimmt die Zuseher auf eine Reise durch Jahrhunderte österreichischer Geschichte mit, von Maria Theresia bis Sisi – präsentiert von Sir Peter Ustinov. Bis 22.05, ORF 3

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Gäste bei Grissemann und Stermann sind Sänger DJ Ötzi, der seine Single A Mann für Amore gemeinsam mit Russkaja präsentiert, und Gerichtspsychiater Reinhard Haller. Bis 23.00, ORF 1

22.30 ZACH BRAFF

Wish I Was Here (USA 2014, Zach Braff) Der zweifache Familienvater Aidan Bloom (Zach Braff) träumt davon, den Durchbruch als Schauspieler zu schaffen. Doch aufgrund fehlender Jobangebote gerät er immer tiefer in Geldprobleme, sodass er letztendlich das Schulgeld seiner Kinder nicht mehr aufbringen kann. Er beschließt, sie selbst zu unterrichten. Schauspieler Zach Braff (Scrubs – Die Anfänger) führte auch Regie, den Film finanzierte er mittels Crowdfunding. Bis 0.35, Super RTL

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Liebe – aber koscher Ein Rabbiner, der als Heiratsvermittler tätig ist, ein frischvermähltes chassidisches Ehepaar und ein alleinstehender strenggläubiger Hip-Hop-Künstler philosophieren über die wahre Liebe. Bis 23.15, ORF 2

22.50 DOKUMENTATION

Benno Ohnesorg – Sein Tod und unser Leben 2. Juni 1967, Westberlin: Die Polizei geht gegen protestierende Studenten vor, die den Besuch des Schahs von Persien verhindern wollen. Um 20.35 Uhr liegt in den Armen von Friederike Hausmann der sterbende Benno Ohnesorg – am Hinterkopf getroffen von einer Polizeikugel. Der Schuss wird für viele zum Wendepunkt und zum Ausgangspunkt ihrer Radikalisierung. Zeugen erinnern sich. Bis 23.45, Arte

23.15 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wunschkind aus der Spritze In Dänemark kann jede Frau eine künstliche Befruchtung durch eine anonyme Samenspende vornehmen lassen, egal, ob sie verheiratet, in einer Partnerschaft lebend, alleinstehend oder gleichgeschlechtlich liebend ist. Die Dokumentation begleitet zwei Däninnen, die sich kurz vor dem 40. Lebensjahr ihren Kinderwunsch erfüllen möchten. Bis 0.10, ORF 2

23.35 TALK

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Gäste von US-Talkmaster Jimmy Fallon sind die großartigen Schauspieler Michael Fassbender, Jeffrey Tambor und die Band Weezer. Bis 0.20, One