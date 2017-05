Mit Schirm und Charme

In der "Der fabelhafte Schirm" regen ein Elefant und seine Freunde die Fantasie an

Die kleine Tochter liebt ihren Regenschirm – den "mit der Prinzessin". Er wird auf- und zugemacht, gedreht, nachgeschleift und geworfen. Sporadisch wird er auch eingesetzt, um seine tatsächliche Aufgabe zu erfüllen: den Regen abzuhalten. Ähnlich verhält es sich auch im Buch "Der fabelhafte Schirm" von Jackie Azúa Kramer und Maral Sassouni. Ein Elefant geht mit seinem Regenschirm spazieren. Da trifft er auf einen Igel: "Ich glaube, du hast da mein Boot", sagt der Igel und erzählt von einem Abenteuer, das er mit dem Schirmboot erlebt hat.

Der Elefant trifft noch weitere Tiere, die immer etwas anderes in dem Schirm sehen: ein Zelt, eine Flugmaschine. Die Tiere werden Freunde. "Und wann immer es regnete, versammelten sie sich unter dem fabelhaften Schirm und träumten von neuen Abenteuern", heißt es am Schluss. Gedacht ist die Geschichte für Kinder ab dem vierten Lebensjahr. Der süß gezeichnete Elefant und seine Freunde werden ihre Fantasie ordentlich anregen. Wer weiß, was dann aus dem eigenen Schirm wird. (Peter Mayr, 16. 5.2017)