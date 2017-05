Skiverband schreibt TV-Rechte ab Saison 2017/18 aus

Der Fünfjahres-Vertrag mit dem ORF endet mit dieser Saison

Wien – Der Österreichische Skiverband schreibt Ende Mai sämtliche "mediale Rechte" neu aus. Der Fünfjahres-Vertrag mit dem ORF endet mit dieser Saison.

Nun werden "alle in Österreich stattfindenden Weltcup-Veranstaltungen des Internationalen Skiverbands ("FIS") in den Disziplinen Ski Alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf, Freestyle und Snowboard für eine Verwertung in den Lizenzgebieten Österreich (Saisons 2017/18 ff.) und International (Saisons 2018/19 ff.)" ausgeschrieben, heißt es auf der ÖSV-Homepage. (APA, 15.5.2017)