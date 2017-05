Auch Österreicher greifen seltener zum Diesel

Diskussionen über Fahrverbote und Ende des Dieselprivilegs: Langsam sickern auch bei den Käufern im Dieselland Österreich die Gegenargumente durch

Wien – Neuwagenkäufer greifen immer seltener zu Dieselmodellen. Was sich in Deutschland bereits seit einigen Monaten abzeichnet, schlägt sich nun auch in Österreich in den Zahlen nieder. Im April wurden 16,3 Prozent weniger neue Dieselfahrzeuge zugelassen als im Jahr davor. Dass die Zahl kein einmaliger Ausreißer ist, sondern einen neuen Trend anzeigen dürfte, deuten die Zahlen von Jänner bis April an: Das Minus liegt in diesem Zeitraum bei 3,2 Prozent.

Mehr als die Hälfte Diesel auf der Straße

Österreich wird dennoch noch länger ein Dieselland bleiben. Rund 4,8 Millionen Pkws sind auf Österreichs Straßen zugelassen, davon werden 57 Prozent von einem Dieselmotor angetrieben. Der Anteil wird wohl angesichts der Diskussionen über Fahrverbote, Umweltzonen und eine mögliche Aufhebung des steuerlichen Vorteils für Diesel gegenüber Benzin langsam, aber sicher schmelzen. So fordert auch Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) mittlerweile ein Ende des im Jahr 1992 eingeführten Dieselprivilegs.

Anteil schmilzt

Im April lag der Anteil der Dieselfahrzeuge zwar immer noch knapp über 50 Prozent gegenüber 46 Prozent bei Ottomotoren, dennoch ist der Rückgang bemerkbar. 2016 hatte Diesel mit 57,3 Prozent noch einen deutlich höheren Anteil als benzinbetriebene Pkws (40 Prozent). In Deutschland fiel der Rückgang allerdings weit drastischer aus: Laut einer Untersuchung des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen betrug im April der Anteil an Dieselfahrzeugen bei Privatkäufen nur noch 23,8 Prozent. Ein Grund dürfte darin liegen, dass der Dieselskandal mit den darauffolgenden Enthüllungen und Negativmeldungen in Deutschland wegen VW präsenter ist als hierzulande.

Automobilindustrie warnt

Da wie dort wenig förderlich für die Kauflust der Kunden sind auch zahlreiche Tests, bei denen Diesel-Pkws mit der neuesten Abgasnorm Euro 6 im Realbetrieb ein Vielfaches der erlaubten Stickoxidmengen ausgestoßen haben. In der heimischen Automobilindustrie schrillen jedenfalls die Alarmglocken. Schließlich wurde der Diesel als verbrauchs- und CO2-armer Motor von der Politik jahrelang steuerlich gefördert, ihn jetzt zu verdammen sei "unverantwortlich und fahrlässig", warnten Österreichs Automobilimporteure bei einem Pressegespräch in Wien.

Fahrverbote würden zu einer Abwertung von Dieselfahrzeugen führen, sagt Christian Pesau, Geschäftsführer des Arbeitskreises der Automobilimporteure. Außerdem wäre das wohl als Eingriff in Eigentumsrechte zu werten, der wohl auch rechtlich nicht haltbar sei. (rebu, 15.5.2017)