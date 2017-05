Demner, Merlicek & Bergmann in Montreux vergoldet

Gold für BMW und drei Auszeichnungen für BMW, XXXLutz und Media 1

Montreux – Bei den Golden Awards of Montreux holte Demner, Merlicek & Bergmann internationales Edelmetall nach Österreich.

In der Kategorie "Creative Use Of Media" gewann die Agentur Gold für das schon vielfach international prämierte "Animal Detecting Billboard" für BMW. Eine Auszeichnung gab es für die gleiche Arbeit in der Kategorie "Direct Marketing".

Weitere Auszeichnungen erhielt D,M&B für die XXXLutz-Kampagne "Live" und für Media 1 mit "From the Start". (red, 15.5.2017)