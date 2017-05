Zweiter Ebola-Fall im Kongo bestätigt

19 Fälle von mit Blutungen einhergehendem Fieber

Kinshasa/Goma – Im Kongo gibt es einen zweiten durch Labortests bestätigten Ebola-Fall. Insgesamt seien in der nordöstlichen Provinz Bas-Uele inzwischen 19 Fälle des mit Blutungen einhergehenden Fiebers erfasst, erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag. Drei Menschen seien bisher gestorben.

Das Ebola-Virus gehört zu den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt. Nach WHO-Angaben sterben 25 bis 90 Prozent der Infizierten. Im Kongo kommt es immer wieder zu kleineren Ebola-Epidemien. Bei der letzten Welle im Herbst 2014 erlagen der WHO zufolge 35 Menschen der Krankheit.

Bei der bisher größten Ebola-Epidemie starben in den westafrikanischen Staaten Liberia, Guinea und Sierra Leone von 2014 bis 2015 mehr als 11.000 Menschen. Noch gibt es kein Heilmittel für Ebola, potenzielle Impfstoffe zur Vorbeugung werden derzeit getestet. (APA, 15.5.2017)