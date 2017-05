Steinberger neuer Direktor der Österreich-Radrundfahrt

Der 56-Jährige war dies bereits 2005. Aktuell setzt er die Marketingmaßnahmen um

Wien – Nach dem Rücktritt von Gernot Schaar Mitte April als Direktor der Österreich-Radrundfahrt ist nun Franz Steinberger als dessen Nachfolger bekanntgegeben worden. Der 56-Jährige hat bereits mehrmals Erfahrungen im Organisationsteam der Ö-Tour gemacht, die heuer von 2. bis 8. Juli in Szene gehen wird.

Radsport-Verbandspräsident Otto Flum entschied sich für Steinberger, weil dieser u.a. bereits in die laufende Rundfahrt engagiert gewesen sei. "Franz hat für den ehemaligen Tourdirektor die Marketingmaßnahmen umgesetzt", erklärte Flum. "Und zum Zweiten bauen wir auf ihn, weil er diese anspruchsvolle Tätigkeit bereits ausgeführt hat. Ich selbst stehe Franz weiterhin im operativen Bereich zur Seite."

2005 war Steinberger bereits einmal Direktor der Österreich-Radrundfahrt. "2003 stand die Tour nach dem Abgang eines Hauptsponsors an der Kippe. Ich konnte damals Ersatz auftreiben und wickelte die Tour 2004 gemeinsam mit Rolf Slavik ab. Im darauffolgenden Jahr arbeitete ich als alleiniger Tourdirektor", erklärte der gebürtige Scheibbser, der in Lichtenberg in Oberösterreich auch als Vizebürgermeister tätig ist. (APA, 15.5.2017)