Kompromiss zu deutsch-österreichischer Strompreiszone

Die Spitzen im Stromaustausch werden zukünftig gekappt, der Stromhandel wird aber auch künftig im großen Umfang möglich sein

Wien – Die deutsche Bundesnetzagentur und der österreichische Regulator E-Control haben sich auf die Eckpunke der geplanten Beschränkung des Stromhandels zwischen den beiden Ländern geeinigt. Die Spitzen im Stromaustausch würden zwar zukünftig gekappt, der Stromhandel werde aber auch künftig im großen Umfang möglich sein, teilte die österreichische Behörde am Montag mit. So können künftig 4900 Megawatt Strom durch Langfristkapazitäten vergeben werden, was etwa der Hälfte des österreichischen Verbrauches zu Spitzenzeiten entspreche.



Wie bereits angekündigt, werde der derzeit unbegrenzte Handel am deutsch-österreichischen Strommarkt ab 1. Oktober 2018 begrenzt. Die Österreicher zeigen sich mit der Einigung zufrieden. "Der Stromhandel zwischen Deutschland und Österreich bleibt somit weitgehend im vom Markt benötigten Ausmaß offen", sagte E-Control-Chef Wolfang Urbantschitsch. (Reuters, 15.5.2017)