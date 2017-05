Griechenland ist schon wieder in einer Rezession

Zwischen Oktober und März ist die Wirtschaftsleistung erneut zurückgegangen

Athen – Die griechische Wirtschaft ist in die Rezession zurückgefallen. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte von Januar bis März um 0,1 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt Elstat am Montag in Athen in einer ersten Schätzung mitteilte. Ende 2016 war es sogar um 1,2 Prozent zurückgegangen. Ökonomen sprechen bei zwei aufeinanderfolgenden Minus-Quartalen von einer Rezession.

Die EU-Kommission hat erste vorige Woche ihre Wachstumsprognose 2017 für das Land auf 2,1 von zuvor 2,7 Prozent gesenkt. Sie begründete dies unter anderem mit der Unsicherheit rund um das Reformpaket, mit dem die internationalen Gläubiger das Land wettbewerbsfähiger machen wollen. Die griechische Regierung geht bei einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen davon aus, die Wachstumsprognose der EU-Kommission zu übertreffen.

Nach sechsmonatigen Gesprächen wurde vorige Woche eine Einigung erzielt über die Reformen, die Athen in den kommenden Jahren umsetzen soll, um weiterhin frisches Geld zu bekommen. Die Euro-Finanzminister beraten am 22. Mai darüber, ob die aktuelle Reformüberprüfung abgeschlossen werden kann und Griechenland damit weitere Gelder aus dem Hilfspaket erhält. (Reuters, 15.5.2017)