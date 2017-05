Seat Leon Fast Lane: Auf die schnelle Spur gebracht

14 Tage von Bestellung bis Lieferung: Österreich ist Austragungsland für Seats Pilotprojekt "Fast Lane "

Wien – Fast Lane. Vielflieger kennen das – quasi eine Überholspur bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Nun gibt es so etwas auch als Pilotprojekt bei Seat, als Austragungsort ward Österreich erkoren, als Mustermodell der 5-Türer-Leon, der gerade frisch von der Modellpflege eingetroffen ist.

foto: andreas stockinger

Seit Jahresanfang läuft das Projekt, bei dem zwischen Bestellung und Auslieferung nur zwei Wochen vergehen sollen, Seat hat den Leon also richtiggehend auf die schnelle Spur gebracht. Um das produktionsseitig gewährleisten zu können, wurde dafür die Auswahl etwas eingeschränkt, als Basis dienen die Ausstattungsversionen Style (gibt's mit 1,2 TSI und 86 PS) und FR (mit 1,4 TSI und 125 PS). Damit decke man beim 5-Türer-Leon rund die Hälfte des österreichischen Absatzvolumens ab, kommentiert der Importeur. Und die Serienausstattung darf als reichhaltig bezeichnet werden.

foto: andreas stockinger

Bisherige Erfahrung: 200 "Fast Lane"-Bestellungen sind bislang eingegangen, alle Autos wurden in besagter 14-Tages-Frist ausgeliefert. Wartezeit ade.

foto: andreas stockinger

der STANDARD hat den schnellspurigen Leon testhalber in der FR-Version ausgefasst, in der 125-PS-Version also, mit 6-Gang-Schaltung. Und abgesehen davon, dass das Vernetzungsthema auch im Seat-Golf massiv ausgebaut wird, und von nützlichen Details wie dem induktiven Handyladen ist uns noch die Maschine positiv aufgefallen. Klar, 125 PS deuten auf keinen Supersportler hin. Der Leon ist damit aber gerade ausreichend temperamentvoll, und mit 6,2 l Testverbrauch kamen wir einen halben Liter unterm Stadtnormwert zu liegen, der für den Realverbrauch meist als Messlatte gilt. Tadelloser Verbrauch für einen Benziner. Der 1,4er, der demnächst vom 1,5er abgelöst wird, ist immer noch eine feine Maschine.

foto: andreas stockinger

Angenehm auch die Fahrcharakteristik. Es fühlt sich alles wunderbar präzise an, Lenken, Federn, Abrollen. Ein auf die Klientel zugeschnittener Mix aus Straffheit und Komfort. Und auch bei der Materialauswahl und -anmutung leistet er sich keine Schwächen. Das dürfte er sich in der umkämpften Golf-Klasse auch nicht erlauben. (Andreas Stockinger, 17.5.2017)