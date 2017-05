Koalition: Krise beschert TV-Sendern hohe Info-Reichweiten

Reichweitenrekord für "Im Zentrum", viele Zuschauer für Nachrichten bei ORF und Privaten

Wien – Die Informationssendungen der österreichischen TV-Sender profitieren von den aktuellen Ereignissen in der heimischen Innenpolitik. Das ORF-Talkformat "Im Zentrum" verzeichnete am Sonntagabend mit im Schnitt 739.000 Zuschauern gar einen Zuseherrekord seit Sendungsstart im April 2007, teilte der ORF am Montag mit.

Die "Zeit im Bild" – der neu designierte ÖVP-Obmann Sebastian Kurz trat am Sonntag pünktlich zu Sendungsstart vor die wartende Presse – hatte 1,213 Millionen Zuschauer, laut ORF Topwert seit 2012. Und die eingeschobene "Pressestunde" mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) wurde von durchschnittlich 196.000 gesehen, ein Spitzenwert seit April 2010.

"ATV-Aktuell" am Sonntag hatte 141.000 Seher, immerhin die dritterfolgreichste Ausgabe des Jahres 84.000 Zuschauer schalteten die Nachrichten auf Servus TV ein, der bisher beste Wert im Mai. (APA, 15.5.2017)