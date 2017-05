Martin Schulz: Weg zur Bundestagswahl wird für SPD steinig

Kanzlerkandidat: "SPD ist eine kampferprobte Partei" – Wahlsieger Laschet mahnt FDP

Berlin – Nach der dritten verlorenen Landtagswahl steht die SPD nach Worten ihres Parteichefs und Kanzlerkandidaten Martin Schulz vor einem schwierigen Bundestagswahlkampf in Deutschland. "Zur Bundestagswahl am 24. September haben wir eine lange Wegstrecke", sagte Schulz am Montag in Berlin. "Die ist steinig, und die wird hart werden. Aber die SPD ist eine kampferprobte Partei."

Die Bundes-SPD werde nun konkrete Vorschläge machen, um "eine Zukunft in Gerechtigkeit zu gestalten". Dabei gehe es einen Vorrang für Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Die für Montag geplante Verabschiedung des Entwurfs eines Regierungsprogramms für die Bundestagswahl verschob die SPD-Spitze nach Angaben aus der Partei, um in den Gremien über Konsequenzen aus der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen zu beraten. Der Entwurf solle zwar an die Partei verschickt, aber erst in einer Sondersitzung des Parteivorstandes am kommenden Montag verabschiedet werden. Das letzte Wort hat dann ein Bundesparteitag am 25. Juni.

Die seit 2010 in Nordrhein-Westfalen regierende SPD hatte bei der Wahl am Sonntag fast acht Prozentpunkte verloren und war hinter die Christdemokraten von Kanzlerin Angela Merkel auf den zweiten Platz gefallen. "Die Verantwortung muss dahin gehen, wo sie hingehört. Und die Verantwortung für das, was in Nordrhein-Westfalen passiert ist, die trage ich", sagte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft am Montag.

Kraft, die noch am Wahlabend alle SPD-Ämter niederlegte, stellte sich beim Presseauftritt in Berlin nochmals vor den Kanzlerkandidaten. Viele hätten gesagt, dass es zu wenig Bundespolitik gegeben habe. Darum habe sie Schulz aber ausdrücklich gebeten, sagte Kraft: "Um so bitterer, dass wir mit unseren Punkten nicht durchgedrungen sind."

Wahlsieger Laschet mahnt FDP

Der CDU-Wahlsieger in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, legt sich nicht auf eine schwarz-gelbe Koalition fest. Er forderte am Montag die FDP auf, zur Sacharbeit zurückzukehren. "Die FDP ist ein bisschen im Bundestagswahlmodus", sagte Laschet in Berlin zu kritischen Äußerungen von FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner über die Union. Auf die Frage nach einem Regierungsbündnis mit den Liberalen betonte der CDU-Politiker, dass er mit verschiedenen Parteien reden werde. Es gebe in den Wahlprogramm mit der FDP Übereinstimmungen etwa in den Bereichen Wirtschaft, Bürokratieabbau und Bildung. "Aber in der inneren Sicherheit wird das mit der FDP sicher schwierig." So lehnten die Liberalen die Schleierfahndung, den Ausbau der Videoüberwachung und die Vorratsdatenspeicherung ab. Dies seien aber wichtige Themen im NRW-Landtagswahlkampf gewesen.

Eine Koalition von CDU und FDP hätte nach der Landtagswahl am Sonntag eine Mehrheit von einer Stimme im Landtag in Düsseldorf. Die Alternative wäre eine große Koalition unter Führung der CDU.

Im CDU-Präsidium gibt es unterschiedliche Vorstellungen, ob die Union an Rhein und Ruhr mit der FDP koalieren sollte. Der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Reiner Haseloff, sagte, eine stabile Mehrheit wäre für Laschet das Wichtigste. "Wenn man zu knapp regiert, ist das auch keine stabile Basis für die nächsten Jahre."

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sprach sich dagegen für ein schwarz-gelbes Bündnis aus, falls dies möglich wäre. "Man kann mit einem Sitz mehr regieren", sagte er. In Nordrhein-Westfalen seien CDU und FDP so etwas wie "natürliche Partner". Wenn es dazu käme, fände er dies gut. Zugleich kritisierte Bouffier aber FDP-Chef Lindner: "Ich habe ... ein bisschen den Eindruck, die FDP ist vielleicht nicht besonders erpicht darauf, zu regieren."

(APA, Reuters, 15.5.2017)