"Managergehalt": Was Youtube-Star und geschmähte Neo-Sängerin Bibi verdient

Die Videos der deutschen Youtuberin wurden bislang über 1,4 Milliarden Mal angesehen

Bianca Heinicke ist eine der erfolgreichsten Youtuber Deutschlands. Auf ihrem Kanal "BibisBeautyPalace" gibt sie vor allem Schminktipps. Vor einer Woche veröffentlichte sie ihr erstes Musikvideo. Bei den Fans kommen die Gesangskünste der 24-Jährigen nicht gut an. Zwar wurde das Video bisher über 33 Millionen Mal angesehen, bekam aber auch rekordverdächtige 2 Millionen Dislikes. Wirklich kümmern dürfte das "Bibi" aber nicht, denn ihr Einkommen dürfte so manche Managergehälter in den Schatten stellen.

1,4 Milliarden Views

Heinicke startete ihren Youtubekanal vor fünf Jahren – aktuell kommt dieser auf rund 1,4 Milliarden Views und über 4,4 Millionen Abonnenten. Wieviel die Deutsche damit genau verdient, ist offiziell nicht bekannt. Ihre Einnahmen lassen sich jedoch schätzen. Pro 1.000 Videoaufrufe erhalten Youtuber etwa einen Euro. Bei 42 Millionen Views in 30 Tagen, ergibt das eine Summe von rund 42.000 Euro, wie der Social-Media-Experte Hendrik Unger in der "Bild" vor einiger Zeit vorgerechnet hat.

bibisbeautypalace

Hinzu kommen weitere Einnahmen aus Produktplatzierungen, für die Youtuber pro 1.000 Views zwischen 40 und 80 Euro erhalten, sowie die Einnahmen aus ihrer Pflegeserie "Bilou". Das "Manager Magazin" schätzt das Einkommen der jungen Deutschen somit auf etwa 110.000 Euro im Monat. (red, 15.5.2017)