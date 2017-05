Neos-Abgeordneter Schellhorn bestätigt Gespräche mit Kurz

Salzburger Hotelier ist mit dem neuen VP-Chef aber noch nicht handelseins

Salzburg/Wien – "Ja, wir führen Gespräche": Sepp Schellhorn – Salzburger Hotelier und Neos-Abgeordneter – bestätigt im STANDARD-Gespräch intensive Kontakte mit Sebastian Kurz. Es gebe aber "noch kein Ergebnis", sagt Schellhorn weiter. Schellhorn glaubt, dass er "als Mann der Praxis und als Marke" bei der Unternehmerschaft gut ankomme und sich Kurz deshalb um ihn bemühe.

Probleme in der Vergangenheit

Die größten Differenzen zur Kurz-Mannschaft sieht er in deren ÖVP-Vergangenheit: Man müsste "zu Themen wie Zwangsmitgliedschaft oder Gewerbeordnung bei jedem ÖVPler den Resetknopf drücken", sagt Schellhorn.

Was seine persönliche politische Zukunft angeht, lässt sich Schellhorn nicht in die Karten blicken. Derzeit schließe er gar nichts aus. Bevor eine Entscheidung über eine Spitzenkandidatur für die Salzburger Landtagswahl im Frühjahr 2018 falle, sei eine Nationalratswahl zu schlagen. Ob er da für die Neos antrete? Man werde sehen, was er den Neos wert sei, formuliert Schellhorn ausweichend. Und im Übrigen: "Ich habe mich auch mit Kern getroffen." (neu, 15.5.2017)