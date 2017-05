US-Kinocharts: "Guardians of the Galaxy 2" verteidigt ersten Platz

"Fast & Furious 8" weiter abgerutscht

New York – Der Film "Guardians of the Galaxy 2" um eine schräge Truppe aus Weltraumhelden hat seinen ersten Platz im Ranking der nordamerikanischen Kinos verteidigt. An ihrem zweiten Wochenende spielte die "Guardians"-Fortsetzung 63 Millionen Dollar (57,6 Mio Euro) ein, wie der Branchendienst "Box Office Mojo" am Sonntag berichtete.

Der Actionfilm "Fast & Furious 8" rutschte weiter vom zuvor zweiten auf den nun vierten Platz ab. Mittelmäßig startete unterdessen der Neueinsteiger "Snatched", der den zweiten Platz holte und 17,5 Millionen Dollar (16 Mio Euro) einspielte. In Österreich startet die Mutter-Tochter-Komödie unter dem Namen "Mädelstrip" am 23. Juni.

Ebenfalls neu im Ranking landete der drittplatzierte und parallel in Österreich angelaufene Abenteuerfilm "King Arthur: Legend of the Sword" von Guy Ritchie. Der Film basiert in Teilen auf der Artus-Sage und spielte 14,7 Millionen Euro (13,4 Mio Euro) ein – dem Magazin "Variety" zufolge ein klarer Flop.

"'King Arthur' sollte sein Schwert dorthin stecken, wo er es gefunden hat, und so tun, als sei dies nie passiert", schrieb das Magazin. Der "Hollywood Reporter" sprach von einem "desaströsen Start" und von einem "Reinfall epischer Ausmaße". Der Film hatte in der Produktion ohne Marketing 175 Millionen Dollar (160 Mio Euro) gekostet. (APA, 15.5.2017)