1.900 neue Produkte im dm Regal - Schwerpunkt auf Beauty- und Bio-Kompetenz

Mehr Schönheit, gesunde Ernährung und bewusstes, nachhaltiges Einkaufen – im Laufe des Mai wird das Sortiment bei dm drogerie markt in allen österreichischen Filialen umgestaltet, aktualisiert und erweitert. Im Zuge des Umbaus werden insgesamt 1.900 neue Artikel in die dm Filialen einziehen, rund 1.000 neue Produkte gibt es allein in der Dekorativen Kosmetik. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau des Angebotes an österreichischen Bio-Lebensmitteln und an Produkten in Reformhausqualität.

Die Bedürfnisse der Kunden veredeln – zu diesem Motto der dm Philosophie gehört auch, den dm Kunden stets ein aktuelles Drogeriesortiment zu bieten, wandelnde Einkaufsgewohnheiten permanent aufzugreifen oder der Nachfrage nach Möglichkeit sogar einen Schritt voraus zu sein. Während kleinere Aktualisierungen laufend stattfinden, wird das dm Sortiment alle drei bis vier Jahre komplett umgestaltet und überarbeitet. Ein derartiger Umbau startete mit Mai in allen 390 österreichischen dm Filialen, Mitte Juni werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Änderungen ziehen sich durch alle Warenbereiche und bringen – je nach Größe der Filiale – bis zu 1.900 neue Artikel in die dm Regale.

Mehr Vielfalt im Beauty-Sortiment

Bei der Neugestaltung setzt dm einen kräftigen Akzent in den Schönheitssortimenten – allen voran in der dekorativen Kosmetik: „Die dekorative Kosmetik ist schon bisher eines der für unsere Kunden wichtigsten drogerietypischen Sortimente“, erklärt dm Geschäftsführer Harald Bauer. Diese hohe Kompetenz wird nun weiter ausgebaut: Allein in der dekorativen Kosmetik und Gesichtspflege gibt es durch den Layoutumbau rund 1.000 neue Produkte. Neu im nationalen Handelssortiment sind unter anderem die bisher online-exklusive dm Marke trend IT UP sowie die Premiummarke L.O.V. In Filialen mit Schwerpunktsortiment wird die Marke Revlon neu eingeführt, zudem werden das Angebot von essence und die dekorative Kosmetik von alverde NATURKOSMETIK erweitert.

Mehr Bio aus Österreich und viele Reformhausprodukte

Als zweiter Schwerpunkt wird das Bio-Lebensmittelangebot im großen Stil überarbeitet. Dabei nimmt dm vorzugsweise Produkte von österreichischen Bio-Betrieben ins Sortiment: 85 neue Artikel – von Chutneys vom Lukashof bis hin zu Schorn’s Bio-Kukuruz-Snacks – erwarten die dm Kunden nach dem Umbau. Bei einem großen Teil der Produkte handelt es sich um Lebensmittel in Reformhausqualität. Neu vertreten sind auch die Marke Mayreders mit verschiedenen Linsen und Kichererbsen aus Österreich sowie heimisches Einmachgemüse von Bio-Lutz. Zudem bietet das Ernährungssortiment köstliche Spezialitäten wie Sojanudeln sowie weitere Artikel im Bereich Low Carb. Knapp 40 neue Produkte sind im Bereich Intoleranz geplant.

Neuheiten und zusätzliche Marken quer durch alle Warenbereiche

Das Naturkosmetikregal wartet nach dem Layoutumbau mit neuen Marken auf: Ökobewusste Kunden dürfen sich auf eine große Auswahl von i+m und Dr. Bronner’s freuen. Auch die Körperreinigung legt um einen zusätzlichen Meter zu und schafft dadurch Platz für die beliebten Schaumduschen, für Badesachets und Kinderprodukte. Neu sind unter anderem die vegane Marke Kosmetikbude sowie für die junge Zielgruppe Duschen von emoji, welche in Österreich exklusiv bei dm erhältlich sind. Mehr Angebot gibt es zukünftig auch in Spezial- und Kompetenzbereichen wie medizinischer Zahnpflege, Whitening-Zahnpflege, Trockenshampoos, Inkontinenz oder Intimpflege. Produktinnovationen sind weiters im gesamten Baby-Sortiment zu finden – von Lansinoh kommt etwa eine neue zertifizierte Naturkosmetikserie ins dm Baby-Regal.

https://www.dm-drogeriemarkt.at/