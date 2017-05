Nintendo entwickelt "Legend of Zelda"-Spiel für Smartphones

Das Spiel wird für die zweite Jahreshälfte 2017 erwartet, bislang sind keine Details bekannt

Nintendo bringt nach "Super Mario Run" und "Pokémon Go" seine dritte große Spielereihe aufs Smartphone: Noch heuer soll ein "Legend of Zelda"-Ableger erscheinen. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Quellen bei Nintendo. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus. Nintendo-Chef Tatsumi Kimishima gab vergangenen Monat nur an, dass in den nächsten zwölf Monaten noch "zwei bis drei" Smartphone-Spiele erscheinen sollen.

Produktion im Haus

Während "Pokèmon Go" nicht von Nintendo selbst, sondern von Niantic entwickelt wurde, soll "Zelda" im eigenen Haus produziert werden. Die Spielereihe ist eine der erfolgreichsten aller Zeiten. Das zum Start der Nintendo Switch veröffentlichte "Breath of the Wild" wurde von Kritikern hochgelobt. (red, 15.5.2017)