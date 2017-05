SPÖ knüpft Neuwahlantrag an Bedingungen

"Warten auf die Vorschläge von Kurz" – Minderheitsregierung steht nicht zur Debatte, so der Klubchef

Wien – Die SPÖ knüpft ihre Zustimmung zu einem gemeinsamen Neuwahlantrag mit der ÖVP an Bedingungen. So müssten das Schulautonomie-Paket und die Aktion 20.000, in der staatlich finanzierte Jobs für Langzeitarbeitslose geschaffen werden, noch vor dem Sommer beschlossen werden, sagte SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder im Ö1-Interview. "Es wäre jammerschade, die Arbeit von zwei, drei Jahren einfach in den Mistkübel zu werfen."

Kurz sei bislang überhaupt schuldig geblieben, wofür er stehe. Man warte in der SPÖ nun auf seine Vorschläge. Von einer Minderheitsregierung, die zwischendurch im Gespräch war, distanzierte sich Schieder aber. Die parlamentarische Fairness gebiete es, mit allen Parteien zu reden. "Wenn es gelingt, Blockaden zu lösen, auch bei der ÖVP, oder auch ohne ÖVP, dann ist das gut für das Land." Das sei aber nicht "die Ankündigung von totalem parlamentarischen Chaos". Eine Minderheitsregierung sei nie zur Debatte gestanden.

Als möglichen Wahltermin nannte Schieder den Herbst. Genauer wollte er sich nicht festlegen. (red, 15.5.2017)