USA nach 6:1 gegen Slowakei im Viertelfinale

Glatte Sache für US-Team gegen Ex-Weltmeister – Tschechien bezwingt Gastgeber Frankreich

Köln/Paris – Das Team der USA hat sich am Sonntagnachmittag als zweite Mannschaft nach Russland für das Viertelfinale der Eishockey-WM in Deutschland und Frankreich qualifiziert. Die Auswahl von Jeff Blashill deklassierte in Köln die Slowakei mit 6:1 (1:0,3:1,2:0) und übernahm die Tabellenführung in der Gruppe A.

Überragender Spieler war erneut Jungstar Johnny Gaudreau von den Calgary Flames mit zwei Treffern und einer Vorlage. Der 23-Jährige kommt nun auf sechs Turniertore. Ex-Weltmeister Slowakei hingegen kassierte bereits die fünfte Niederlage im sechsten Spiel und grundelt auf dem siebenten Platz.

In Paris machte Tschechien einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde. Der zwölfmalige Titelträger besiegte Gastgeber Frankreich mit 5:2 und schlossen zu Spitzenreiter Kanada auf, der am Samstag gegen die Schweiz seine erste Niederlage hatte hinnehmen müssen. (APA, red – 14.5. 2017)

Ergebnisse:

Gruppe A – 10. Spieltag:

Slowakei – USA 1:6 (0:1,1:3,0:2)

Tore: Gernat (31.) bzw. Keller (9.), Gaudreau (26., 43.), Dvorak (37.), Trouba (39.), Lee (48./PP)

Gruppe B – 10. Spieltag:

Frankreich – Tschechien 2:5 (0:1,1:2,1:2)

Tore: S. da Costa (21./PP), Roussel (51.) bzw. Pastrnak (9./PP), Repik (27., 49.), Rutta (38./PP), Zohorna (59./empty net)