Grüne Studenten: Turnfest an Uni Wien "antisemitisch" – Rektorat prüft

Wiener Akademischer Turnvereins hält auf Uni-Sportareal Ende Mai "Jahn-9-Kampf", benannt nach umstrittenem "Turnvater", ab

Wien – Die Grünen & Alternativen StudentInnen (Gras) Wien forderten am Wochenende den Rektor der Uni Wien, Heinz W. Engl, in einem offenen Brief dazu auf, dem "Wiener Akademischen Turnverein" (WATV) die Abhaltung seines 130-jährigen Stiftungsfests am Universitätssportinstitut (USI) Ende Mai zu untersagen. Für dieses Event ist ein "Jahn-9-Kampf" angekündigt, benannt nach "Turnvater" Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), dem Nähe zu rassistischem und antisemitischem Gedankengut vorgeworfen wird.

Uni weist Vorwurf zurück

Die Gras untertitelte die Aussendung, in der sie über den offenen Brief informierte, mit den Worten: "Rektorat der Uni Wien toleriert antisemitisches Gedankengut an der Uni". Diesen Vorwurf wies eine Uni-Sprecherin auf Anfrage am Sonntag "strikt zurück". Die konkrete Vergabe sei ohne Einbindung des Rektorats erfolgt. Engl habe umgehend eine Prüfung veranlasst.

Vom WATV erhielt der STANDARD Sonntagnachmittag keine Stellungnahme. (spri, 14.5.2017)