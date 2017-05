Stuttgart und Hannover praktisch fix aufgestiegen

Nach 0:6-Offenbarungseid von Braunschweig ist die Aufstiegsfrage praktisch geklärt

Hannover – Die zwei Fixaufsteiger in die deutsche Bundesliga stehen nach dem 33. Spieltag praktisch fest. Hannover 96 und der VfB Stuttgart dürfen nach dem 1:0 der Hannoveraner im direkten Duell künftig mit der obersten Spielklasse planen.

Das ist in erster Linie dem 0:6-Debakel von Eintracht Braunschweig bei der Arminia Bielefeld geschuldet. Den Niedersachsen ist zwar zumindest der Relegationsplatz sicher, der Rückstand auf Tabellenführer Stuttgart und Hannover beträgt nun aber drei Punkte bei einer zehn bzw. sechs Tore schlechteren Tordifferenz.

Union Berlin kann den Braunschweiger Schnitzer nicht nutzen, die "Eisernen" verlieren selbst mit 0:1 gegen Heidenheim und sind damit auf dem vierten Rang einzementiert. Für ÖFB-Legionär Robert Zulj gab es ein Erfolgserlebnis, er köpfelte das Goldtor bei Greuther Fürths 1:0-Auswärtssieg bei St. Pauli.

Abstiegskampf als Thriller

Hochspannung bis zum letzten Spieltag herrscht auch im Tabellenkeller, wo bislang lediglich der Karlsruher SC als Absteiger feststeht. In der schlechtesten Position befindet sich Aufsteiger Würzburger Kickers, der dem SV Sandhausen 0:1 (0:1) unterlag und als Vorletzter nur 34 Punkte aufweist.

Zwei Zähler mehr hat 1860 München nach einem 1:2 (1:1) gegen den VfL Bochum auf dem Relegationsplatz 16. Als erstes Team über dem Strich hat Bielefeld nach seinem Überraschungscoup gegen Braunschweig ebenfalls 36 Zähler.

Weiter Sorgen muss sich noch der 1. FC Kaiserslautern (38) nach einem 0:1 (0:0) bei Erzgebirge Aue machen, das mit 39 Punkten ebenso fast gerettet ist wie der punktgleiche Konkurrent Fortuna Düsseldorf, der 3:2 (1:1) beim 1. FC Nürnberg gewann.



Am letzten Spieltag empfängt Fortuna die Sachsen. 1860 spielt kommenden Sonntag beim 1. FC Heidenheim. Zudem tritt Bielefeld bei Dynamo Dresden an und Würzburg hat die schwere Aufgabe in Stuttgart vor der Brust. Kaiserslautern hat zudem den 1. FC Nürnberg zu Gast. (red, sid, 14.5.2017)