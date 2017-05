Hull steigt nach 0:4 gegen Crystal Palace ab

Nach Sunderland und Middlesbrough kennt die Premier League nun alle drei Absteiger

London – Hull City steht als dritter Absteiger aus der Premier League fest. Eine 0:4-Niederlage gegen das zuvor selbst noch gefährdete Crystal Palace besiegelte Hulls Gang in die Championship. Es ist nach 2010 und 2015 bereits der dritte Abstieg binnen sieben Jahren für die "Tigers".

Das Team von Sam Allardyce hält damit die Klasse. Der Trainer übernahm Crystal Palace im Dezember nach seinem von einem Skandal beendeten Intermezzo als Trainer des englischen Nationalteams.

In den Hinspielen der Playoff-Semifinali um den Aufstieg gab es zwei Remis. Schon am Samstag trennten sich Fulham (ohne Michael Madl) und Reading mit 1:1, am Sonntag spielten Huddersfield und Sheffield Wednesday (Atdhe Nuhiu auf der Bank) nur 0:0. (red, 14.5.2017)