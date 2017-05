Wiesberger gelingt bei starker Runde fast Hole-in-one

Wiesberger kratzt nach 68er-Runde vor dem Schlusstag an Top Ten

Ponte Vedra Beach – Mit einer starken 68er-Runde hat sich Österreichs Golf-Ass Bernd Wiesberger am dritten Tag des "Players Championship" in Ponte Vedra Beach mit dem Gesamtscore von 214 vom 66. auf den 16. Platz verbessert.

In Führung liegen die beiden US-Amerikaner J. B. Holmes und Kyle Stanley mit jeweils 207 Schlägen vor dem Südafrikaner Louis Oosthuizen mit 208.

Vier unter Par

Wiesberger legte am Samstag beim mit 10,5 Mio. Dollar dotierten Turnier eine starke Leistung hin, dem Burgenländer gelangen auf dem Par-72-Kurs bei zwei Bogeys sechs Birdies, womit er gesamt vier unter Par blieb. Am 17. Loch, einer Par-3-Bahn, gelang ihm ein sehenswerter Schlag, nur knapp verfehlte er ein Hole-in-one und schrieb Birdie an.

"Kleiner netter Höhepunkt meines heutigen Tages. Schade, dass ein paar Zentimeter fehlten", kommentierte Wiesberger dies auf Twitter und verlinkte zum von der PGA-Tour ausgewiesenen Highlight.

Mit seiner Leistung war der 31-Jährige sehr zufrieden. "Wir waren heute Vormittag etwas auf der glücklichen Seite mit besseren Bedingungen, aber nichtsdestotrotz habe ich sehr gutes Golf gespielt. Freue mich auf einen Sonntag in Ponte Vedra bei schwierigen Bedingungen!" Wiesberger schlägt am (heutigen) Sonntag zur vierten Runde um 19.20 Uhr MESZ ab. Auf einen Top-Ten-Rang fehlen zwei Schläge. (APA, 14.5.2017)

Ergebnisse der "Players Championship" in Ponte Vedra Beach (10,5 Mio. US-Dollar/Par 72) – Stand nach 3 von 4 Runden:

1. J. B. Holmes (USA) 207 Schläge (68/69/70) und Kyle Stanley (USA) 207 (69/66/72)

3. Louis Oosthuizen (RSA) 208 (69/66/73)

4. Si Woo Kim (KOR) 209 (69/72/68)

5. Emiliano Grillo (ARG) 210 (72/71/67) und Ian Poulter (ENG) 210 (72/67/71).

Weiter: 16. Bernd Wiesberger (AUT) 214 (75/71/68)