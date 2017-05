Titelverteidiger Fivers erster HLA-Finalist

Wiener setzen sich nach erneutem Krimi gegen Schwaz durch

Schwaz – Titelverteidiger Fivers Margareten steht zum zehnten Mal in den vergangenen 13 Jahren im Finale der Handball Liga Austria (HLA). Bei der Fortsetzung des Halbfinalkrimis gegen Schwaz siegten die Wiener am Samstag auswärts 25:24 (12:15) und setzten sich in der "best of three"-Serie mit 2:0 durch. Am Mittwoch hatten die Fivers das erste Duell zuhause erst in der Verlängerung für sich entschieden.

Auch am Samstag musste der Cupsieger um Altmeister Vitas Ziura hart arbeiten. Zur Pause mit drei und kurz danach zweimal mit vier Toren (12:16, 13:17) im Rückstand, hatten die Gäste im Finish den längeren Atem. Ein Siebenmeter von Ivan Martinovic mit Spielende brachte schließlich den Sieg in einer Partie, in der man zuvor kein einziges Mal geführt hatte.

"Der Kampfgeist meiner Truppe war stark, am Schluss waren die Emotionen dabei. Wir hatten dann auch das Glück auf unserer Seite in diesen beiden Spielen", sagte Fivers-Coach Peter Eckl. Der Erfolgscoach trifft nun in der "best of three"-Finalserie ab 25. Mai vermutlich wie schon 2013 und 2014 auf Hard. Die Vorarlberger können mit einem Sieg bei Westwien am Sonntag den Sack ebenfalls vorzeitig zumachen. (APA, 13.5. 2017)