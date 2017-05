USA so gut wie im Viertelfinale, Finnland weiter unrund

US-Team nach 5:3 gegen erneut starke Letten kaum noch zu verdrängen, Vize-Weltmeister schlägt Norwegen erst in Verlängerung

Köln/Paris – Die USA stehen bei der Eishockey-WM so gut wie sicher im Viertelfinale. Am Samstag bezwang das US-Team Lettland in Köln 5:3 (0:1,3:2,2:0). Mit nun zwölf Punkten sind die USA in Gruppe A bei zwei noch ausstehenden Spielen kaum noch von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen. In Gruppe B gelang Finnland mit einem 3:2 (0:1,2:0,0:1,1:0) nach Verlängerung gegen Norwegen ein wichtiger Sieg.

Andreas Martinsen hatte Außenseiter Norwegen kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit zumindest noch einen Punkt gerettet. Auch die Norsker haben damit noch die Chance auf das Viertelfinale. Den finnischen Sieg besiegelte Markus Hännikäinen in der zweiten Minute der Verlängerung. (APA, red – 13.5. 2017)

Ergebnisse:

Gruppe A – 9. Spieltag:

Lettland – USA 3:5 (1:0,2:3,0:2)

Tore: Blugers (12.), Daugavins (21.), Cibulskis (32./PP) bzw. Compher (30.), Bjugstad (34.), Gaudreau (39.), Copp (57.), Larkin (59.)

Gruppe B – 9. Spieltag:

Norwegen – Finnland 2:3 n.V. (1:0,0:2,1:0,0:1)

Tore: Bastiansen (19./PP), Martinsen (60.) bzw. Hietanen (26./PP), Honka (29.), Hannikainen (62.)