Ferrari schlägt in Barcelona zurück

Mercedes hat im dritten Training das Nachsehen, Bottas mit Motorproblemen

Barcelona – Im dritten Freien Training für den Großen Preis von Spanien am Sonntag hat Ferrari zurückgeschlagen. Der Finne Kimi Räikkönen markierte am Samstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Sebastian Vettel. Die Mercedes-Asse Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, am Freitag noch vor Ferrari, landeten auf den Plätzen drei und vier.

Dabei hatte es für Bottas schlechte Nachrichten gegeben: Am späten Freitagabend kümmerten sich die Mechaniker um ein Elektronik-Problem an seinem Motor, dabei wurde laut Angaben des Teams ein kleines Wasserleck entdeckt, was schließlich einen Tausch der Antriebseinheit nötig machte.

Bottas hat Probleme

Bottas musste am Vormittag lange warten, ehe sein Auto endgültig betriebsbereit war und legte gegen Ende der Session noch sieben Runden zurück. Bottas und Hamilton hätten ursprünglich beide mit einem neuen Motor fahren sollen, bei dem Finnen wurde nun wieder jener eingebaut, der in den ersten vier Rennen zum Einsatz gekommen war.

Hinter den beiden Topteams reihten sich wie schon am Freitag Max Verstappen und Daniel Ricciardo von Red Bull ein. Auch der siebentplatzierte Renault-Fahrer Nico Hülkenberg behielt seine Position vom Vortag. (APA, 13.5.2017)