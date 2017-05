Chelsea zum sechsten Mal englischer Meister

West Bromwich – Der FC Chelsea ist zum sechsten Mal englischer Fußball-Meister (1954–55, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17). Die Mannschaft von Teammanager Antonio Conte sicherte sich den Titelgewinn in der Premier League am Freitag bei West Bromwich Albion durch ein 1:0 (0:0) am 36. von 38 Spieltagen. Verfolger Tottenham Hotspur, der erst am Sonntag (17.30) Manchester United empfängt, kann Chelsea bei nunmehr zehn Punkten Rückstand nicht mehr einholen.

Der eingewechselte Belgier Michy Batshuayi (82.) erzielte den erlösenden Treffer für das Team um Conte, der nach drei Titeln mit Juventus Turin (2012 bis 2014) auf Anhieb die im Vorjahr nur zehntplatzierten Blues zum Titel führte. Seit der russische Milliardär Roman Abramovich 2003 Chelsea übernommen hat, war es der fünfte Meistertitel. Chelsea hat nun noch am 27. Mai im FA-Cup-Finale in London gegen den Lokalrivalen Arsenal die Chance aufs Double.

Die von tausenden Fans begleiteten Londoner waren im Stadion The Hawthorns klar überlegen, die gefürchtete Offensive um Diego Costa (20 Saisontore) und Eden Hazard (15) blieb aber lange glücklos.

"Diese Saison, vor allem der Start, war nicht einfach", hatte Conte gesagt, dessen Team nach sieben Spielen nur Achter war, dann aber 13 Spiele in Folge gewann und Platz eins seit November nicht mehr abgab: "Wir mussten uns mit einer ganzen Reihe an Problemen auseinandersetzen."

Nach zwei Ausrutschern im März gegen Crystal Palace (1:2) und bei Manchester United (0:2) übte Verfolger Tottenham Hotspur noch einmal Druck aus, patzte aber dann selbst vor einer Woche mit dem 0:1 beim Londoner Lokalrivalen West Ham.

Unter Conte fand Costa (20 Tore) zu alter Stärke zurück, Hazard verdreifachte sogar seine Torausbeute von fünf Treffern 2015/16. Zudem erwiesen sich Neuzugang N'Golo Kante wie auch der anfangs umstrittene Rückkehrer David Luiz als Leistungsträger.(sid, red – 12.5. 2017)