Spotify peilt offenbar direktes Listing an New Yorker Börse an

Unter Umgehung von Investmentbanken – Unternehmen derzeit mit 13 Mrd. Dollar bewertet

Der Musik-Streamingdienst Spotify will nach Reuters-Informationen auf seinem Weg an die Börse eine Abkürzung nehmen. Das schwedische Unternehmen peile eine direkte Registrierung am New Yorker Aktienmarkt (Nyse) an, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Freitag.

Hohe Gebühren würden entfallen

Mit dem Schritt dürfte der Apple-Music-Konkurrent ein ungewöhnliches Verfahren testen, bei dem keine Konsortialführer benötigt werden. Damit würden hohe Gebühren für die begleitenden Banken entfallen.

Sollte Spotify das direkte Listing gelingen, könnte dies anderen Firmen bei ihren Börsenplänen zu denken geben. Für Investmentbanken wäre eine solche Entwicklung ein Schlag ins Kontor, da ihnen eine wichtige Einnahmequelle wegbrechen würde. Zuletzt war die Zahl der Neuemissionen ohnehin gesunken.

Ende 2017

Als Zeitpunkt für die Börsennotiz nehme Spotify Ende 2017 oder Anfang 2018 ins Visier. Das Unternehmen werde derzeit mit 13 Milliarden Dollar (12 Mrd. Euro) bewertet, ergänzte der Insider.

Spotify und die New Yorker Börse wollten sich nicht dazu äußern.

Das Unternehmen hat nach früheren Angaben rund 50 Millionen zahlende Kunden. Die Schweden setzen vor allem auf Wachstum und schreiben keinen Gewinn. Spotify wurde 2006 gegründet, muss jedoch mehr als 80 Prozent der Einnahmen an Plattenfirmen und Künstler abführen. Der Musikstreaming-Dienst ermöglicht es seinen Nutzern, gegen Bezahlung Musik einer Reihe großer Plattenlabels wie Sony, EMI, Warner Music Group und Universal über das Internet zu hören. (APA, 12.5.2017)